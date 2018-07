Renzi e le 10 ragioni della sconfitta Pd | un giovane militante | ‘Farò

Assemblea Pd : caro Renzi - ho ascoltato le tue 10 ragioni della sconfitta. E farò l’esatto contrario : caro Matteo Renzi, ho ascoltato e riletto con attenzione i 10 motivi sulle ragioni della sconfitta. Non sei riuscito ad accennare al problema delle disuguaglianze e neanche a prenderti la tua quota di responsabilità – credo rilevante – nel non aver capito le priorità del popolo democratico. Che ha votato il Movimento o la Lega o si rifugia nell’astensione: quel popolo di sinistra è stato buttato in mezzo ad una strada. La ...

