Renzi - dopo voto non sparare a vincitore : ANSA, - ROMA, 9 LUG - "La politica continua come negli ultimi 4 mesi. Il Governo fa annunci roboanti senza costrutto. Il PD purtroppo continua con le divisioni interne che per me sono state una delle cause della sconfitta ...

FINE DEL PD/ Dopo la finanza - sarà Macron ad affossare Renzi & compagni : Il Pd è sempre più moribondo, con Renzi che giura di tornare e di farla pagare a tutti. La vera causa della crisi è macroscopica, eppure continua a sfuggire a tutti. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: è Savona il premier occulto dell'ItaliaRETROSCENA/ Accordo Renzi-Berlusconi all'amatriciana: 4 nuovi partiti, di A. Fanna

Pd - Renziani per congresso in due tempi - primarie dopo europee : Roma, 4 lug., askanews, - primarie dopo le europee, è questa - secondo quanto si apprende, la proposta avanzanta alla riunione dei renziani da Andrea Marcucci, Antonello Giacomelli e Luca Lotti. ...

Guerra di posizione nel Pd dopo il nuovo rovescio elettorale. In campo Zingaretti - no dei Renziani : Nel Pd dibattito teso su come reagire all'emorragia di voti,quale forma e quali contenuti dare al partito nell'immediato futuro. Orfini annuncia l'assemblea il 7 luglio, Zingaretti, pronto per la ...

Il futuro del Pd? Zingaretti E Renzi - come Obama - va in tv Riorganizzazione dopo il tracollo : dopo l'ennesima disfatta elettorale, il Pd cerca di raccogliere i cocci del partito distrutto. Nicola Zingaretti, ora Presidente della Regione Lazio (sostenuto dalla stampella del m5s) ha lasciato intendere in un post quello che tutti si aspettano da molti mesi, e cioè la formalizzazione della sua candidatura a segretario dem. Segui su affaritaliani.it

Dopo il flop nel Pd parte la sfida post-Renzi. Si scaldano Calenda - Emiliano e Zingaretti : ... e consente a una nuova classe dirigente di emergere senza imposizioni, offrendo a ciascuna città la possibilità di scegliere il proprio Sindaco nell'ambito della nostra parte politica, trovando ...

Renzi : “Grazie Martina - ma torno a capo del Pd”/ Ma il tweet dopo la batosta delle Comunali è una bufala : Renzi: “Grazie Martina, ma torno a capo del Pd”. Ma il tweet dopo la batosta delle Comunali è una bufala: l'ex premier non ha mai defenestrato il segretario reggente dei dem(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Il tweet - fake - di Renzi : "Dopo sconfitta - riprendo la leadership del Pd" : Dopo la debaclè elettorale, ecco che in rete diventa virale un tweet di Matteo Renzi . 'I risultati dei ballottaggi confermano il trend negativo del Pd del primo turno. Ringrazio @maumartina, ma è ...

Matteo Renzi su Twitter : “Dopo la sconfitta riprendo la leadership del Pd”. Ma è una bufala : In queste ore sta circolando una foto falsa che riprenderebbe un tweet di Matteo Renzi: "I risultati dei ballottaggi confermano il trend negativo del Partito Democratico del primo turno. Ringrazio Maurizio Martina, ma è evidente che dal 4 marzo questo partito ha bisogno di una leadership che, allo stato attuale". Ma l'ufficio stampa del Pd ha smentito.Continua a leggere

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA GRILLO”/ Dopo Burioni attacca LoRenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Consip - dopo il confronto Scafarto-Vannoni la proposta di legge di Renzi : “Videoregistrare gli interrogatori” : Una legge per videoregistrare ogni testimonianza davanti ai pm. Due giorni dopo il confronto tra Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni il senatore Matteo Renzi annuncia una proposta di legge che sembra tagliata addosso a uno dei rivoli giudiziari del caso Consip. Tra tutti i filoni è probabilmente quello al quale l’ex premier è più sensibile. “Formalizzerò nei prossimi giorni una proposta di legge, molto semplice: quando un cittadino ...

Renzi : dopo tante parole da Governo vedremo cosa sanno fare : Roma – Di seguito le dichiarazioni rilasciate nella sua enews da Matteo Renzi. “Il Governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna. dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare. Intervenendo in Senato ho spiegato perché noi siamo radicalmente un’altra cosa”. L'articolo Renzi: dopo tante parole da Governo ...

DOPO LA FIDUCIA/ Folli : Salvini rischia di fare la stessa fine di Renzi : Il governo M5S- Lega capitanato da Conte ha inizio DOPO la FIDUCIA. Forze politiche troppo diverse, premier troppo debole.

FINANZA & NOMINE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi : Claudio Costamagna ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato alla guida di Cassa depositi e prestiti, un ente arrivato a uno snodo decisivo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:06:00 GMT)IMU E TASI 2018/ Per il Governo la sfida delle tasse passa anche dalla casa, di S. LucianoGOVERNO M5S-LEGA/ Italia e Ue, cosa cambia con Savona e Tria?,di A. Ruffo