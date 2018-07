Reggio Emilia | dopo le magliette rosse tocca pure alla Madonnina | Vandali

PARACADUTISTA SI SCHIANTA DA PIETRA DI BISMANTOVA/ Ultime notizie Reggio Emilia : sequestrata attrezzatura : Reggio Emilia, non si apre paracadute: morto basejumper bolognese dopo lancio dalla PIETRA di BISMANTOVA. Procura apre un'inchiesta sulla morte di Alessio Stipcevich.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Reggio Emilia - paracadutista muore dopo il lancio dalla Pietra di Bismantova : Un uomo è morto domenica mattina durante un lancio dalla Pietra di Bismantova, sull’Appennino Reggiano: non gli si è aperto il paracadute. Alessio Stipcevich, basejumper di Anzola Emilia (Bologna) di 42 anni, era un esperto e appassionato di questo sport. Era al suo terzo lancio dal costone più sporgente della Pietra, chiamato “Pilone giallo”, quando è precipitato in un sentiero che porta alla ferrata degli Alpini. Non aveva ...

Reggio Emilia saluta il Marco Emilio Lepido : andrà a Modena : La mostra On the Road dedicata alla via Emilia ha chiuso i battenti domenica scorsa con 30 presenze. Vecchi: 'E ora proseguiremo con due mostre dedicate a Fontanesi e Secchi'

Unindustria Reggio Emilia - Fabio Storchi nominato Presidente : Teleborsa, - L'Assemblea Generale 2018 di Unindustria Reggio Emilia ha incoronato Fabio Storchi Presidente degli imprenditori reggiani, al posto del Presidente uscente Mauro Severi . Fabio Storchi è ...

Mescolini procuratore a Reggio Emilia : ANSA, - Reggio Emilia, 4 LUG - Il pm Marco Mescolini della Dda di Bologna è stato nominato dal Csm procuratore capo di Reggio Emilia; prende il posto lasciato dal magistrato Giorgio Grandinetti, ...

Reggio Emilia - sgominata baby gang : rapinavano studenti in centro : Reggio Emilia, sgominata baby gang: rapinavano studenti in centro Reggio Emilia, sgominata baby gang: rapinavano studenti in centro Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, sgominata baby gang: rapinavano studenti in centro proviene da NewsGo.

Reggio Emilia - nuovo look per la Gazzetta : Il lettore sarà guidato da nuovi colori, blu per la cronaca, verde per lo sport e rosso per la cultura. Alla serata di inaugurazione del "nuovo corso" presenti, oltre alle autorità locali e ...

Alla scoperta delle creature più o meno reali nascoste nei Castelli - nelle chiese e nei musei di Parma - Piacenza e Reggio Emilia : Una visita tra gli ideali sentieri di Destinazione Turistica Emilia può essere anche immaginata come un safari Alla ricerca degli animali fantastici nascosti in un’eterogenea giungla d’arte e storia, che prende forma tra le pietre dei manieri, le tele dei pittori e il marmo delle chiese. In particolare, il circuito dei Castelli del Ducato offre un’autentica carrellata su una Storia in chiave fantasy, popolata da draghi e grifoni alati, cavalli ...

Presentati i risultati della ricerca sul livello di digitalizzazione della città di Reggio Emilia : ... Capitale umano e sociale: utilizzo delle scuole e di altri luoghi della città , come la città della Scienza, per favorire la conoscenza e l'apprendimento attraverso le nuove tecnologie; Internet è ...

Reggio Emilia - i carabinieri scoprono un piccolo arsenale : fucili automatici e bombe. Tre persone agli arresti : Un arsenale per una piccola guerra. Lo hanno scoperto e sequestrato i carabinieri di Reggio Emilia seguendo le tracce di uno smercio di droga. Tre pistole, due revolver, nove tra fucili automatici, semiautomatici, carabine, fucili da caccia a canna intera e a canne mozze. Poi un silenziatore, un congegno per l’innesco di bombe, una bomba rudimentale con sfere d’acciaio, polvere da sparo, migliaia di cartucce, pugnali e balestre. Tre persone sono ...

Reggio Emilia al ritmo di 'Restate' : un giugno-settembre intenso di spettacoli - cultura - arte e partecipazione : Quest'anno, rispetto ai luoghi storici e monumentali, abbiamo il protagonismo della Reggia di Rivalta, che sarà un teatro a cielo aperto, accogliendo tanti degli spettacoli che abitualmente si ...