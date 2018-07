Rapporto ecomafie 2018 di Legambiente | lotta al bracconaggio e al traffico delle

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Per la prima volta neldi, presentato oggi a Roma a Palazzo Montecitorio alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, vengono citate le attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). In particolare, l’applicazione della legge 68 del 2015 sugli ecoreati assegna, come ricordato da, al SNPA, in qualità di organo tecnico, il compito di guidare la certificazioneprescrizioni per i reati contravvenzionali, compito cui il Sistema ha risposto positivamente: le Agenzie componenti il Sistema, nel 2017 hanno assegnato 1.692 prescrizioni, quasi 5 al giorno; circa 1000 di queste già ottemperate e ammesse al pagamento, incassando più di 3 milioni di euro. “La fotografia degli illeciti ambientali presentata oggi da”, ha dichiarato il Direttore generale dell’ISPRA Alessandro Bratti, intervenuto ...