sportfair

: RALLY PISTON CUP: ALESSANDRO RE SALE SUL TRONO - mattiperlecors1 : RALLY PISTON CUP: ALESSANDRO RE SALE SUL TRONO - Cronacaemotori : Il mondo racing visto da noi. Leggi la news. Per approfondire: - alebugelli : RALLY PISTON CUP: ALESSANDRO RE SALE SUL TRONO -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Scossa tellurica nell’attico della classifica della serie, con il comascoRe passato a condurre e con il sino ad ora leader Bracchi precipitato in retrovia per non essere partito in Casentino Molte le alternanze in classifica, che aprono una fase centrale della stagione decisamente infuocata. Avvicendamento anche tra i copiloti, con il ligure Fulvio Florean che ha rilevato Castelli e con Valentina Catone passata al posto d’onore. Prosegue il successo della trasmissione TV “Dreamer”, con i dati di ascolto in forte crescita. Ildel Casentino sarà trasmesso nella puntata del 22 luglio. La sesta e la settima prova stagionale dellaCup, i due rallies del Casentino (la terza tappa dell’IRCup e la gara “nazionale”), lo scorso week-end a Bibbiena (Arezzo), hanno registrato un notevole tourbillon nella classifica piloti e copiloti, diversi ...