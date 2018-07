Ragusa Ibla celebra i 407 anni del Monastero delle Benedettine

Danzart Festival torna a Ragusa Ibla con i più importanti artisti della danza. : "Questo è un aspetto sicuramente importante che va sottolineato perché come Amministrazione comunale " spiega il vicesindaco e assessore agli Spettacoli, Massimo Iannucci " abbiamo sempre cercato di ...

Quasi in 50 mila hanno salutato San Giorgio a Ragusa Ibla : Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa Ibla . Quasi 50 mila le persone che si sono riversate nel quartiere barocco

Oggi i festeggiamenti per San Giorgio a Ragusa Ibla : Gli odori e i colori della festa. La città di Ragusa onora il proprio patrono e protettore principale San Giorgio martire. Lo ha già

Pittura e scultura in mostra a Ragusa Ibla : L'evento che è stato organizzato in concomitanza con la festa di San Giorgio è patrocinato dal Comune

Un italiano a Parigi al Donnafugata di Ragusa Ibla : Sarà una serata all'insegna delle più belle melodie italo-francesi dell'ottocento, in compagnia del baritono Corrado Caruso

A Ragusa il Premio Ibla Classica International 2018 : In programma domenica una delle serate più attese di tutta la stagione musicale promossa dall'Agimus. Ospiti artisti internazionali

Ragusa Ibla - rifiuti vicino a stalli per taxi : Contenitori dei rifiuti in prossimità dello stallo per taxi nella centralissima piazza Duomo a Ibla. La Cna di Ragusa chiede con urgenza spostamento.