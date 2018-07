optimaitalia

: Raddoppio dei @Thegiornalisti a #Milano, nuova data al Mediolanum Forum: biglietti in prevendita per il #LoveTour… - OptiMagazine : Raddoppio dei @Thegiornalisti a #Milano, nuova data al Mediolanum Forum: biglietti in prevendita per il #LoveTour… - VodafoneIT : @zioedo Ciao, ti confermo che l'offerta attuale prevede il raddoppio dei GB, gli SMS non sono inclusi. ^AZ - PLTV_it : We-Unit punta al Raddoppio deI Numero di Collaboratori -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il Love Tour si arricchisce di unadei: la band di Tommaso Paradiso raddoppia l'appuntamento meneghino alprevisto per il prossimo autunno, annunciando un secondo concerto il 19 novembre.L'ufficializzazione della secondamilanese arriva dopo il sold out raggiunto da quella che avrebbe dovuto essere l'ultimadel tour, ovvero il concerto del 18 novembre aldi.Con igià esauriti in prevendita su TicketOne, l'appuntamento milanese raddoppia per un totale di 2 concerti consecutivi, che vedranno il trio romano esibirsi sul palco di Assago il 18 e 19 novembre, in chiusura del Love Tour a supporto dell'omonimo album di inediti in uscita il 21 settembre.Si tratta del secondo tour dei, che lo scorso anno hanno girato l'Italia con continui sold out riempiendo sia il ...