Quanto vivremo? Ecco il test che lo prevede

La stretta di mano dice chi siamo. Anche Quanto a lungo vivremo : Per capire se lui è l’uomo giusto, studiate la sua stretta di mano. Come una specie di oracolo, il modo in cui una persona incontra e stringe la mano di uno sconosciuto è in grado di rivelare molte cose e – in un certo senso – addirittura di prevedere il futuro. E’ quanto sostengono i ricercatori della Mailman School of Public Health e Columbia Aging Center della Columbia University, secondo cui la stretta ...

La stretta di mano dice chi siamo. Anche Quanto a lungo vivremo : Per capire se lui è l’uomo giusto, studiate la sua stretta di mano. Come una specie di oracolo, il modo in cui una persona incontra e stringe la mano di uno sconosciuto è in grado di rivelare molte cose e – in un certo senso – addirittura di prevedere il futuro. E’ quanto sostengono i ricercatori della Mailman School of Public Health e Columbia Aging Center della Columbia University, secondo cui la stretta ...