Pubblicità - mercato in flessione a maggio : "ll mood di incertezza e preoccupazione sullo stato della nostra economia a maggio ha evidentemente spinto le aziende a un atteggiamento attendista - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director ...

Rai - l'editto dal balcone del Forum di Grillo : “Due reti sul mercato - una senza Pubblicità” : Si intravede da dietro una finestra la chioma bianca di Beppe Grillo e si sente la sua voce urlata al megafono. Ai videomaker che hanno atteso per tutto il giorno davanti all'ingresso dell'albergo dove alloggia quando è nella Capitale, il comico e garante M5S ha offerto solo una brevissima battuta con un messaggio criptico: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità". Grillo ha poi chiuso la ...

Rai - Grillo : “Due canali sul mercato - uno senza Pubblicità”/ Rivoluzione in vista? L'editto per M5s (e Lega) : Rai, Grillo: “Due canali sul mercato, uno senza pubblicità”. Rivoluzione in vista per la tv di Stato? L'editto del comico per M5s (e Lega). Il nodo verrà presto affrontato dal governo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Beppe Grillo lancia l’editto sulla Rai : “Due canali sul mercato e uno senza Pubblicità” : Beppe Grillo lancia, dalla finestra della sua camera all'hotel Forum di Roma, una sorta di editto sulla Rai: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità", afferma affacciandosi con un megafono per far sentire meglio la sua voce ai giornalisti presenti davanti all'ingresso della struttura che da sempre ospita il fondatore del M5s.Continua a leggere

Rai - l editto di Grillo 'Due reti sul mercato e una senza Pubblicità' : Beppe Grillo da una finestra aperta dell'hotel dove sempre alloggia a Roma risponde ai cronisti e alle telecamere che giù in strada lo aspettano per una dichiarazione. Il garante del M5s - senza ...

Pubblicità - mercato in crescita in aprile. Boom per la radio : Teleborsa, - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia , chiude il mese di aprile in crescita del 4,2% , +2,6% senza search e social, , portando il quadrimestre a +1,8% rispetto allo stesso ...

Pubblicità - mercato in crescita in aprile. Boom per la radio : Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia , chiude il mese di aprile in crescita del 4,2% , +2,6% senza search e social, , portando il quadrimestre a +1,8% rispetto allo stesso periodo del ...

Mercato pubblicitario - il Mondiale vale 2 miliardi di ricavi extra : La presenza di un evento come Russia 2018 trainerà il Mercato pubblicitario globale. Per l'Italia +1,4% di investimenti, bene anche la Cina. L'articolo Mercato pubblicitario, il Mondiale vale 2 miliardi di ricavi extra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato pubblicitario in calo : giornali e tv sperano nei Mondiali : Alla vigilia del giro di boa del primo semestre 2018 la spesa pubblicitaria è calata dell'1,.3%. Si spera nei Mondiali, che potrebbero risollevare il Mercato. L'articolo Mercato pubblicitario in calo: giornali e tv sperano nei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.