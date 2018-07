Psg | è il giorno di Buffon | l’ex Juventus si presenta così | da Neymar alla Champions

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Giornata dizione per il nuovo portiere del Psg Gigi, l’ex estremo difensore bianconero ha importanti obiettivi in vista dell’inizio della nuova stagione, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Grazie agli investimenti del PSG sta diventando un campionato molto seguito e molto interessante. Inoltre ci sono squadre di grande tradizione come Bordeaux, Marsiglia, Saint-Etienne. Sarà bello giocare in quegli stadi, vivrò di queste emozioni. Negli ultimi 3 anni è la squadra che ho seguito di più, mi incuriosiva. Ha grandi nomi ed un talento sconfinato ma non è mai riuscito a fare l’ultimissimo salto. Come in tutte le cose ci vuole tempo, il PSG si è affacciato nell’elite del calcio da pochi anni. L’identità sul campo comunque dipende molto dall’allenatore, sono il riflesso della sua faccia e del suo ...