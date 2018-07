Psg | Buffon | Non potevo dire no | anche a 40 anni

Psg - è il giorno di Buffon : l’ex Juventus si presenta così - da Neymar alla Champions League : Giornata di presentazione per il nuovo portiere del Psg Gigi Buffon, l’ex estremo difensore bianconero ha importanti obiettivi in vista dell’inizio della nuova stagione, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Grazie agli investimenti del PSG sta diventando un campionato molto seguito e molto interessante. Inoltre ci sono squadre di grande tradizione come Bordeaux, Marsiglia, Saint-Etienne. Sarà bello giocare in ...

Buffon-Psg - la delusione dei tifosi bianconeri : "Presi in giro" : E' ufficiale da un paio di giorni la firma di Gianluigi Buffon con il Psg. Accordo di un anno, con opzione per il secondo. Il numero uno ex Juve continuerà la sua carriera nel Paris Saint-Germain...

Genoa - Romulo : 'Sono carico. Buffon al Psg crescerà ancora' : Nel frattempo il poliedrico centrocampista ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport nella quale parla della nuova avventura che lo attende e delle molte offerte recapitategli ...

Lippi : “Buffon al Psg? Avrei preferito finisse carriera con la Juve” : “Ho parlato con Buffon tante volte negli ultimi 3-4 mesi, gli ho detto sempre ‘decidi tu, non accettare consigli, fai di testa tua’. Lui si sente di giocare ancora. Mi sarebbe piaciuto che avesse chiuso la carriera nella Juventus. Ma è una cosa personale”. Lo ha detto l’ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, a Radio Anch’Io Sport nel giorno in cui Gigi Buffon verrà presentato ufficialmente come nuovo ...

Buffon al Psg : tutto sul nuovo portiere dei parigini : Juventus • Nell'estate del 2001 la Juventus lo preleva per 50 milioni di euro e Buffon diviene così il portiere più costoso del mondo. Alla sua prima stagione vince lo Scudetto. • Nella stagione 2002/...