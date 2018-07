Province | da Regione Veneto 8 | 1 mln per dare continuità a servizi sociali e protezione

liberoquotidiano

: RT @tgrvda: Rapporti Stato-regione: presidente Nicoletta Spelgatti a Roma il 12 luglio per incontrare il ministro Affari regionali Erika St… - TgrRai : RT @tgrvda: Rapporti Stato-regione: presidente Nicoletta Spelgatti a Roma il 12 luglio per incontrare il ministro Affari regionali Erika St… - FrankZanata : RT @tgrvda: Rapporti Stato-regione: presidente Nicoletta Spelgatti a Roma il 12 luglio per incontrare il ministro Affari regionali Erika St… - ivan_xp : Tim “apre” i dati sulla rete: online i dettagli su utilizzo e copertura -

(Di lunedì 9 luglio 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nel 2018e Città metropolitana riceveranno oltre 8 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per le politiche, e in particolare per assicuraresino ad agosto alo dei ‘lettori’ che affiancano i disabili sensoriali, mentre la restante pa