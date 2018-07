Pronostico Cork City vs Legia Warszawa | Champions League 10-7-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 9 luglio 2018), primo turno di qualificazione,di, martedì 10 luglio. Polacchi più esperti a livello europeo., martedì 10 luglio. Sfida tra i campioni d’Irlanda che non giocano un turno preliminare didalla stagione 2006-2007 e quelli di Polonia. Come arrivano? Ilè attualmente secondo in Premier Division, a -4 dal Dundalk dopo 25 turni. E’ reduce in campionato dal pareggio con lo Shamrock Rovers, una formazione che in amichevole ha incassato 7 reti dal Celtic. La formazione guidata da John Caulfield potrebbe pagare la mancanza di esperienza a livello europeo. IlVarsavia vanta una maggiore tradizione europea avendo disputato unanel 2006. Nel mese di maggio, oltre al campionato, ha vinto anche la Coppa di ...