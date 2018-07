Prof e bidelli in fuga dalla Fornero Nuovo allarme esodati per 35mila

ilgiornale

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma - La riformarischia di essere una trappola infernale per circadipendenti del ministero dell'Istruzione (25mila insegnanti, 8mila funzionari tecnico-amministrativi e 300 presidi) a causa dell'ingorgo burocratico che si è determinato all'Inps. Con l'assorbimento dell'Inpdap nell'istituto oggi guidato da Tito Boeri, infatti, tocca a quest'ultimo valutare la correttezza delle domande e calcolare gli assegni. Il problema è che il vecchio ente previdenziale dei dipendenti pubblici non era informatizzato e la ricostruzione di molte carriere, spesso costellate di anni di supplenze, non è un lavoro facile, dunque l'accoglimento di un'istanza diventa un percorso a ostacoli. Anche l'assegno, inizialmente, viene erogato con metodi "spannometrici" proprio per la complessità di tali ricostruzioni. Un ulteriore problema è rappresentato dall'impossibilità di accedere a nuovi ...