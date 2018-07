Privacy sui social | ci vogliono ancora troppi clic per decidere davvero

wired

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il Gdpr è entrato in vigore da poco più di un mese ma le grandi manovre dei colossi hi-tech non sembrano aver sciolto molti dei nodi su come ci chiedono di gestire le impostazioni per tutelare la nostra. Lo spiega il Post riprendendo un’analisi di 43 pagine del Consiglio per i consumatori della Norvegia (Ncc), un’agenzia governativa di difesa dei cittadini a 360 gradi nei confronti delle potenti multinazionali. La Ncc ha messo nel mirino le modifiche introdotte da Facebook, Google e Microsoft da una parte per rispettare le prescrizioni del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali e dall’altra, ovviamente, per limitarne l’impatto sul loro business fondamentale: quegli stessi dati che si chiede loro di tutelare. O meglio: di aiutarci a farlo da soli. Come noto, fra le possibilità introdotte o rafforzate dal Gdpr ci sono quelle di poter accedere, rettificare ...