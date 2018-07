Prezzi petrolio stabili dopo aumento piattaforme USA : Sono sostanzialmente stabili i Prezzi del greggio con i problemi dal lato dell'offerta che continuano a sostenere i Prezzi. Gli ultimi dati hanno fotografato un aumento delle piattaforme di ...

Petrolio - Iran a Trump : 'basta tweet - stanno spingendo i Prezzi ancora più in alto' : Nel farlo, ha collegato indirettamente la politica estera degli Stati Uniti alla sua richiesta, dicendo che Washington difende alcuni Paesi produttori "per pochi soldi". Sempre oggi, l'Iran ha ...

Petrolio - perché l’accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i Prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...

Petrolio - prosegue il rialzo dei Prezzi : Wti a 70 - 78 dollari barile : Il Petrolio prosegue il rialzo iniziato nel weekend dopo l'accordo tra Opec e Russia, sostenuto dall'avvertimento del Dipartimento di Stato Usa pronto a varare sanzioni contro chi non fermerà le ...

Trump di nuovo contro l'OPEC : Prezzi del petrolio troppo alti : Teleborsa, - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , torna ad accusare l' OPEC . "I prezzi del petrolio sono troppo alti, l'OPEC è tornata alla carica. Non va bene", ha twittato il ...

Trump torna alla carica contro Opec : Prezzi petrolio troppo alti. Ma outlook AIE dovrebbe calmarlo : "I prezzi del petrolio sono troppo alti". Donald Trump torna alla carica contro l'Opec con un tweet, in cui scrive , di nuovo, :"Oil prices are too high, Opec is at it again. Not good!"

Prezzi petrolio in calo. Attesa per vertice OPEC : Teleborsa, - I Prezzi del petrolio si muovono in flessione, in una settimana particolarmente densa di appuntamenti rilevanti per i mercati. Si inizia dal vertice storico USA-Corea del Nord, domani 12 ...

Petrolio - 'Opec non interessata a nuovo picco dei Prezzi' : ... magari verso quota 100 dollari, perché sono molto sensibili al fatto che tale picco porterebbe a un rallentamento generalizzato dell'economia': lo ha dichiarato Cnbc il membro del comitato d'...

Petrolio ancora in corsa - Prezzi ruotano attorno a 80 dollari : Teleborsa, - I prezzi del Petrolio in corsa si muovono attorno ai massimi di 3 anni e mezzo, con il Brent che molto vicino alla soglia degli 80 dollari al barile, già toccata la vigilia. Il contratto ...

Volano i Prezzi del petrolio : Proseguono i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, mentre le quotazioni petrolifere internazionali si avvicinano ai massimi dal 2014 . Stando alla consueta rilevazione di 'Staffetta Quotidiana',...

La benzina vola con l’aumento del petrolio - il Codacons denuncia : “I Prezzi schizzano alle stelle” : “schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia“: lo denuncia il Codacons, che chiede “ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati, al punto che per un litro di diesel si spende oggi il 3,3% in più rispetto al mese scorso – spiega il Codacons – Rincari anche per la benzina, che aumenta alla pompa del +2,8% al punto che per un pieno di ...