Prato in Rosa | la rassegna con protagoniste le donne

A Prato nevoso va in crisi la Maglia Rosa Simon Yates : Chris Froome potrebbe essere l'ago della bilancia nell'economia di questo Giro, spremere la sua squadra, il Team Sky per fare esplodere la corsa già sul Colle delle Finestre domani, con l'insidia del ...

A Prato Nevoso si riapre il Giro d’Italia - Yates si stacca e un super Pozzovivo fa sognare la maglia rosa : ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia, nuovi colpi di scena a Prato Nevoso: nella tappa vinta da Maximilian Schachmann con una fuga da lontano, Yates per la prima volta perde terreno dagli altri big Simon Yates in difficoltà: per la prima volta in questo Giro d’Italia, il giovane britannico si stacca da tutti gli altri big a meno di 2 chilometri dal traguardo e perde 28 secondi da un super Pozzovivo che si trascina sul traguardo anche Froome e Dumoulin. ...