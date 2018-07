Porti aperti a navi militari | per Di Maio è colpa degli 80 euro di Renzi L’ex premier

Salvini e Di Maio frenano Fico : Porti aperti alle navi Ong? 'ha parlato a titolo personale' : Sulla chiusura dei porti alle navi delle ong il presidente della Camera prova lo strappo: 'fanno un lavoro straordinario, io li terrei aperti' -

Roberto Fico - il Boldrini del M5s : 'Porti aperti - le Ong salvano i migranti' : È Roberto Fico il capo dell'opposizione. Il presidente della Camera fa visita all'hot spot di Pozzallo e poi ammette, candidamente: 'Io, i porti, non li chiuderei...'. Un bel siluro alla maggioranza ...

Pearl Jam - Porti aperti/ Dalle polemiche social alla vacanza tra yatch e resort : nuove polemiche social : nuove polemiche investono i Pearl Jam e questo volta non per colpa di Rita Pavone e della sua risposta social alla loro richiesta di Porti aperti ma per la vacanza in Sardegna con Clooney(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:55:00 GMT)

I Pearl Jam e i Porti aperti - agli Yacht - : I Pearl Jam sono stati uno dei più importanti gruppi rock degli anni Novanta, tra i pochi a essere sopravvissuti , in tutti i sensi, alla stagione del grunge. Validi artisti, hanno sempre incluso la ...

I Pearl Jam e i Porti aperti (agli Yacht) : I Pearl Jam sono stati uno dei più importanti gruppi rock degli anni Novanta, tra i pochi a essere sopravvissuti (in tutti i sensi) alla stagione del grunge. Validi artisti, hanno sempre incluso la politica nei loro brani e nei loro concerti. Allo Stadio Olimpico di Roma, martedì notte, hanno dedicato Imagine di John Lennon ai migranti, esortando il nostro Paese ad aprire i porti. A sorpresa, Rita Pavone ha trovato qualcosa da eccepire: ...

Nella Spagna dei Porti aperti - gli israeliani sono “personae non gratae” : Roma. Con il caso della nave Aquarius, la Spagna del nuovo governo socialista di Pedro Sánchez ha mostrato il suo volto accogliente e aperto. Ma in sordina e lontano dalle telecamere, tutte concentrate nel porto di Barcellona, la stessa Spagna stava diventando la nazione europea più ostile a Israele

Martina : grazie sindaci per Porti aperti : 14.52 "grazie ai sindaci che hanno dichiarato i loro porti aperti. L'umanità prima della propaganda. Salvini e il governo anziché essere forti con i deboli nel Mediterraneo, non siano ancora complici degli egoismi nazionali in Europa". Così il segretario reggente Pd, Martina. "Considero la vicenda della nave Aquarius un azzardo politico ed umanitario poichè non c'è ragione per vietare gli approdi in quanto non c'è una emergenza sbarchi in ...

Milano - la ragazza si commuove al corteo per i Porti aperti : “Devo cambiare il colore della pelle per essere accettata?” : “Chiedo a me stessa e lo faccio tutte le mattine: devo cambiare il colore della mia pelle per essere accettata? Devo rinnegare le mie radici perché smettiate di trattarmi come un essere umano di serie B? Non lo so, oggi mi sento veramente inutile”. Sono le parole di Sandrine, una giovane ragazza che ieri a Milano, in piazza della Scala, ha portato commossa la sua testimonianza. In Italia da 11 anni, dove è arrivata con un visto per studio, ...

Milano - in mille per i Porti aperti. Gino Strada : “Hanno idea dei rapPorti umani fondati sulla guerra - come Minniti” : Oltre un migliaio di persone, donne, uomini e bambini, sono scese in piazza a Milano, per protestare contro la decisione del Governo di non far attraccare la nave Aquarius in Italia. In Piazza della Scala, martedì sera, contro i porti chiusi di Matteo Salvini ha trionfato l’hashtag #apriamoiporti. “Non possiamo giocare sulla pelle dei ragazzini e delle donne”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, tra i ...

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...