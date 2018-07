Porsche - Le prime immagini della Cayenne coupé

quattroruote

: RT @quattroruote: Le prime foto spia della #Porsche #Cayenne coupé, modificata nella parte posteriore, attesa tra la fine del 2019 e il 202… - laurasabatini3 : RT @quattroruote: Le prime foto spia della #Porsche #Cayenne coupé, modificata nella parte posteriore, attesa tra la fine del 2019 e il 202… - quattroruote : Le prime foto spia della #Porsche #Cayenne coupé, modificata nella parte posteriore, attesa tra la fine del 2019 e… - satireggiando : RT @il_cala: Prime contromisure dei sindaci della riviera contro lo scandalo dei poveri che si arrogano il diritto di andare al mare: saran… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Laesce allo scoperto confermando l'intenzione di creare una seconda variante di carrozzeria: è la coupè, che prende spunto dalle cugine Audi Q8 e Lamborghini Urus con una formula che ottiene sempre maggiori consensi sul mercato. Secondo alcune indiscrezioni la nuovacoupè potrebbe debuttare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.Coda sfuggente. Le foto spia che vi proponiamo mostrano per la prima volta la suv tedesca su strada ed è facile notare subito il diverso andamentozona posteriore. Come da tradizione, le camuffature sono fatte in modo da ingannare l'occhio, tanto da prevedere pellicole che riproducono l'immagine dei gruppi ottici (non rispettandone le dimensioni e la forma reale) e adesivi che non permettono di cogliere esattamente l'andamento del giro porta posteriore. L'inclinazione del lunotto non è però stata protetta, e oltre a ...