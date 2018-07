Pizzarotti | “M5s? Prima non giustificava niente | ora difende l’ingiustificabile Non ha

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Accordo M5s-Lega? Dal mio punto di vista, non può durare molto, perché i 5 Stelle non sono abituati a dialogare, né a stare in coalizione. Sono abituati al pensiero unico. Non a caso, con l’insediamento del nuovo governo, tranne alcuni ministri, non parla nessun parlamentare M5s per evitare strafalcioni”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico, nel corso di Omnibus (La7). L’ex M5s e fondatore del partito dei sindaci, Italia in Comune, osserva: “Salvini ha una linea chiarissima, questo Movimento, con queste persone, non ce l’ha, al di là del fatto che sia il leader della Lega, sia Di Maio stanno facendo continua propaganda. Ormai siamo di fronte a una campagna elettorale perenne, utilizzando anche i temi più importanti. Lo stesso decreto di dignità” – continua – “in realtà, è propaganda e viene fatto passare ...