Piccolo | Raggi e Meleo non rispondono su linea 34

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “È dal 23 maggio che abbiamo presentato una interrogazione urgente alla sindacae all’assessoreper comprendere le ragioni del taglio dellabus 34 in servizio in via Monte del Gallo. Nell’interrogazione chiedevamo di sapere se la soppressione del servizio era temporanea e come si intendeva sostituire il servizio tagliato”. “Da oltre un mese e mezzo nessuna risposta. I cittadini evidentemente non hanno diritto di sapere che succede sul trasporto pubblico di pertinenza. Mentre il concordato continua a divorare i pochi fondi nella disponibilita’ di Atac, le linee vengono ridotte o soppresse e a farne le spese sono i cittadini, come appunto succede a via Monte del Gallo”. “Mentre le manutenzioni languono, la flotta si restringe per l’impossibilita’ riparare i bus, l’unica soluzione adottata ...