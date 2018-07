Piazza Affari | i migliori e i peggiori della giornata

Juventus in caduta libera a Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società opera nel settore del calcio professionistico , che esibisce una perdita secca del 3,81% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banca Farmafactoring : Grande giornata per Banca Farmafactoring , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,49%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Farmafactoring ...

Piazza Affari : spinge in avanti Prysmian : Prepotente rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che mostra una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari : Tenaris - quotazioni alle stelle : Vigoroso rialzo per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%. Su base settimanale, il trend ...

Borse ancora in recupero - attesa per Draghi. A Piazza Affari bene Saipem : I listini europei provano a dar seguito al positivo inizio del mese di luglio e, sulla scia delle vivaci performance di Tokyo e degli altri listini asiatici, aprono la settimana in rialzo. La guerra commerciale Usa-Cina resta per il momento sullo sfondo e l'attenzione oggi sarà invece posta sull'intervento del presidente Bce Mario Draghi al Parlamento Ue...

Partenza in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 55% : Roma, 9 lug., askanews, - Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna infatti lo 0,55%, a 22.046 punti.

Piazza Affari : senza freni Saipem : Prepotente rialzo per la big italiana dell'ingegneria , che mostra una salita bruciante del 2,64% sui valori precedenti. Il trend di Saipem mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . ...

Eurotech - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Protagonista Eurotech , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,01%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di RCS : Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo editoriale , con una variazione percentuale dell'1,99%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Bio On : Brillante rialzo per Bio On , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,46%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ancora ai 22.000 punti (9 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana guardando ancora ai 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 04:48:00 GMT)

Senza direzione il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 14% - : Teleborsa, - Giornata cauta per il settore bancario italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.380,19, evidenziando un ...

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve rialzo : Ftse Mib a +0 - 05% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,05% a 21.925 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,13% a quota 24.142 punti.

Piazza Affari chiude piatta - ancora acquisti sul titolo Juventus in attesa di Ronaldo : Stabile lo spread BTP-Bund in quota 243 punti base nonostante l'agenzia di rating S&P's abbia ridotto le stime sulla crescita della nostra economia per l'anno corrente dall'1,5 all'1,3 per cento. Per ...