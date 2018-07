Perché su immigrazione e sicurezza Salvini gioca con la percezione della realtà

Tim Cook «Apple parla di immigrazione - diritti umani e privacy Perché vuole cambiare il mondo» - : «Abbiamo sempre voluto cambiare il mondo e ho capito alcuni anni addietro che non puoi farlo rimanendo in silenzio su argomenti importanti» ha spiegato Cook ai microfoni di Fortune . «Per noi è un ...

[L'analisi] Ecco Perché i 10 punti del governo Conte sull'immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Che cos’è il “land grabbing” e Perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali […] L'articolo Che cos’è il “land grabbing” e perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa proviene da NewsGo.

Che cos’è il “land grabbing” e Perché è una delle cause dell’immigrazione in Europa : Dietro le migrazioni di milioni di persone che vivono in Africa, Asia e America latina c’è anche il land grabbing. Un vero e proprio saccheggio, soprattutto da parte di inglesi e americani, che si sta consumando a danno delle comunità rurali più vulnerabili. Dagli anni 2000, si sono accaparrati 88 milioni di ettari di terra fertile.Continua a leggere

Immigrazione - Perché la Francia può umiliarci : i colpevoli sono Romano Prodi e Giorgio Napolitano - la scelta scellerata : i 'respingimenti' di immigrati irregolari in quanto non profughi a Ventimiglia e Bardonecchia avviene, secondo la Francia , nel perfetto rispetto di un regolamento che 'nessun governo italiano, ...

Ci controllavano la testa convinti di trovarci dei pidocchi solo Perché eravamo calabresi in Piemonte : una storia - di immigrazione - che ... : In queste nazioni lungimiranti ci sono italiani, ad esempio, che hanno raggiunto gli apici in diversi ambiti: medicina, economia, finanza. Basta guardare ad esempio al Canada o all'Australia. Il ...

Perché l'immigrazione è un vantaggio e non un danno : Ecco 5 motivi per cui i migranti sono un valore per l'economia e per la cultura del Paese che li accoglie

Perché il programma di Salvini sull’immigrazione è impraticabile : Rimpatri, tagli all’accoglienza, porti chiusi alle ong, blocco della riforma di Dublino: gli esperti sostengono che i cambiamenti siano poco realizzabili, ma il ministro dell’interno da Pozzallo punta tutto sulla linea dura. Leggi