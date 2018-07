Perché non c' è nessuna sudamericana in semifinale ai Mondiali? C' entra anche la politica

Perché il debutto in Borsa di Xiaomi non fa bene ai giganti hi-tech cinesi : (Xiaomi fa il suo debutto sulla Borsa di Hong Kong. Foto: Bobby Yip/Reuters) Oggi, 9 luglio, il colosso cinese degli smartphone, Xiaomi, forte di un’offerta pubblica iniziale valutata attorno ai 54 miliardi di dollari, fa il suo ingresso alla Borsa di Hong Kong. Si tratta della più grande quotazione di una società hi-tech cinese dopo Alibaba. Eppure l’esordio in Borsa per il gigante del Dragone non poteva essere più ...

Filippo Bisciglia a Blogo : "Temptation Island non è trash - ecco Perché non condurrò la versione vip" : Cinque le puntate previste, con le ultime due in onda il 30 e il 31 luglio ("dobbiamo chiudere prima di agosto"). Stasera debutta su Canale 5 la quinta edizione di Temptation Island. Oltre alle coppie in gioco e a tentatori e tentatrici del villaggio, ci sarà Gemma Galgani, ospite 'a sorpresa'. Temptation Island 2018, ecco cosa farà Gemma Galgani La dama del trono over di Uomini e donne non ...

Di Maio replica a Berlusconi : "Ecco Perché non gli piace il Dl Dignità" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Svilluppo Economico, difende il Dl Dignità dagli attacchi che stanno arrivando un po’ da più parti. Tra gli altri, molto critico nei confronti della misura voluta dal governo gialloverde, c’è il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Berlusconi preoccupato per Dl Dignità? Forse - dichiara Di Maio con un tweet - perché abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle ...

Politologo svela Perché a Washington conviene non riconoscere la Crimea come Russia - : La Crimea appartiene alla Russia, indipendentemente dal fatto che sia approvato negli Stati Uniti o no, ha detto il Politologo Ivan Mezyuho a RT, commentando le parole del rappresentante speciale del ...

Squali nel Mediterraneo - ecco Perché non aver paura : ... sono decine e decine, se non centinaia, le vittime rimaste uccise dalla caduta di noci di cocco dagli alberi, a fronte di 7 casi mortali dovuti agli Squali e registrati al mondo, in media, ogni anno.

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

Meghan Markle - Perché non può mangiare il suo cibo preferito da quando è Duchessa : Da quando è diventata la Duchessa di Sussex, Meghan Markle non può più mangiare il suo cibo preferito. Il matrimonio con Harry ha reso l’attrice di Suits una delle donne più invidiate al mondo, ma l’ha anche costretta a rispettare le regole di corte. Negli ultimi mesi Meghan ha dovuto abituarsi alla presenza di Samantha “The Panther”, segretaria personale della Regina Elisabetta e ora sua insegnante di etichetta. È stata ...

Cristiano Ronaldo potrebbe non atterrare a Torino : ecco Perché : Non è detto che Cristiano Ronaldo decolli dalla Grecia per atterrare a Torino. Non che il particolare sia decisivo per la trattativa, ma comunque - come svela La Gazzetta dello Sport - l'attesa che già si vive da giorni nello scalo di Caselle potrebbe non ottenere soddisfazione. Il riposo al mare in Grecia del fuoriclasse portoghese - si legge sul quotidiano - è infatti ...

CARO BEPPE GRILLO/ Perché non rivoluzionare l'economia oltre alla politica? : BEPPE GRILLO promuove una selezione casuale dei parlamentari. Per MAURO ARTIBANI si può fare una rivoluzione che comporta più vantaggi economici(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:39:00 GMT)RIPRESA?/ La filosofia di Ikea, AirBnb e Uber che fa crescere il Pil, di M. ArtibaniFLAT TAX & REDDITO DI CITTADINANZA/ alla fine l'Europa ci imporrà la patrimoniale, int. a L. Campiglio

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : Perché non funzionano in italiano e non si riescono a pubblicare post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Bianca Guaccero : "Fabrizio Moro? Siamo solo amici - non so Perché è uscito questo gossip..." : Fabrizio Moro, cantautore romano ed ex insegnante di amici, continua ad attrarre su di sè, suo malgrado sicuramente, il gossip.Dopo le fantasiose (ma molto fantasiose...) voci riguardanti una presunta relazione gay con Ermal Meta, con cui ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, in quest'occasione, il nome dell'artista romano è stato associato a Bianca Guaccero, bellissima attrice pugliese che tutti noi conosciamo, volto nuovo ...

“Non è possibile”. Ha rapito la figlia di un anno : poi il folle gesto. Motivo assurdo. Quando si è capito Perché lo ha fatto - tutti sono rimasti senza parole : Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa ...

Vincenzo Nibali : caso doping Froome/ "Non so perchè sia stato assolto" : caso Froome doping, Vincenzo Nibali critico: usati due pesi e due misure, le motivazioni dell'assoluzione non sono chiare. Lo Squalo parla del grande rivale al Tour de France(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:53:00 GMT)