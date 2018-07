Perché collezionare figurine via social costa un terzo che in edicola

Perché comprare Ferrari d’epoca è come collezionare arte : Le Ferrari d’epoca diventeranno sul mercato come capolavori d’arte? È quanto si domandano appassionati e specialisti dopo che una Ferrari 250 GTO è stata venduta negli Stati Uniti per 70 milioni di dollari (circa 60 milioni di euro), l’auto più costosa di sempre. Si tratta di un modello già scambiato nel recente passato a cifre astronomiche: nel 2012 e nel 2013, due 250 GTO sono state battute all’asta per ben 38 e 52 milioni di ...