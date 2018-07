Perché alcune rane che camminano anziché saltare?

wired

(Di lunedì 9 luglio 2018) Chi l’ha detto che ledebbano per forza spostarsi a suon di salti. Un team di ricercatori dell’Università della California Irvine ha analizzato da vicino alcuni esemplari di questi anfibi cercando di comprendere per quale motivo,specie procedono per passi,. Certo la loro postura e la loro camminata sono ben diversa da quella dei quadrupedi a quali siamo abituati (come cane e gatto), ma tutte le specie analizzate presentavano dei tratti comuni: zampe posteriori non cortissime rispetto alle posteriori, come invece avviene nelle“salterine”, e un habitat molto simile. Ancora non è chiaro ildi questo comportamento, ma ecco in questo video le ipotesi degli scienziati. (Science)che? Wired.