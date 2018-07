Pensioni d' oro | ecco gli stipendi dei big del sindacato

Formula Letta per Di Maio Come tagliare le Pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...

Pensioni - Di Maio : 'Questa settimana al Senato ddl su riduzione assegni d'oro' : Dovrebbe partire questa settimana dalla commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica, presieduta da Nunzia Catalfo, l’iter per il taglio delle Pensioni d’oro. Dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a presentare il disegno di legge per la riduzione degli assegni previdenziali più alti calcolati con il vecchio sistema retributivo. Il condizionale è d’obbligo, ma ad annunciarlo, ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 62 anni - la Cgil rilancia le sue richieste (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 luglio. La Cgil rilancia con un’iniziativa le sue richieste al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:18:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio taglia assegni d’oro : caos Miur-Inps - ira Cgil contro Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 luglio. Quota 100 e Quota 41 promosse dalla Federazione sindacati indipendenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Dirigenti - riflettere su Pensioni d'oro : ROMA, 8 LUG - "Domani chiederò un incontro formale a Di Maio per indurlo a riflettere sul tema delle pensioni d'oro". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Cida,Confederazione Italiana Dirigenti e ...

Le promesse di Di Maio : subito reddito di cittadinanza e taglio Pensioni d'oro e vitalizi : Ma noi - ha spiegato il vicepremier - siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che avverrà sui tavoli dell'economia'. L'abolizione ...

Di Maio taglia le Pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it

Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del lavoro insiste su Pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Pensioni d'oro - Di Maio fa sul serio : questa settimana ddl al Senato : Teleborsa, - "questa settimana alla Commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d'oro: chi prende Pensioni sopra ai 4-5 mila euro prenderà l'assegno ...

Pensioni - il ministro del Lavoro : ‘Presto ddl su tagli agli assegni d’oro al Senato’ : Il Governo Conte mettera' mano alle Pensioni ma non comincera' dalle modifiche alla riforma Fornero che è uno dei punti del contratto di programma stipulato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Si comincera' dal taglio alle Pensioni d’oro e non dalla quota 100 e dalla proroga di Opzione Donna, tra le misure più attese insieme alla quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO]. Ne ha parlato oggi di nuovo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ai ...