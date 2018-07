Pensioni | Di Maio | ' Questa settimana al Senato ddl su riduzione assegni d' oro'

Blastingnews

: Pensioni d’oro, Di Maio: “Prossima settimana la legge per tagliarle. Per Renzi siamo di destra? Lo dice per sentirs… - fattoquotidiano : Pensioni d’oro, Di Maio: “Prossima settimana la legge per tagliarle. Per Renzi siamo di destra? Lo dice per sentirs… - Corriere : Di Maio insiste sul taglio dei vitalizi e rilancia quelli alle pensioni d’oro - Agenzia_Ansa : Pensioni d'oro: Di Maio, questa settimana ddl a Senato Il ministro del Lavoro: Sui vitalizi taglio Camera nei pros… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dovrebbe partiredalla commissione Lavoro e previdenza sociale deldella Repubblica, presieduta da Nunzia Catalfo, l’iter per il taglio delled’oro. Dovrebbe essere il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, a presentare il disegno di legge per ladegliprevidenziali più alti calcolati con il vecchio sistema retributivo. Il condizionale è d’obbligo, ma ad annunciarlo, domenica scorsa, ai microfoni di Sky Tg 24 nell’intervista rilasciata a Maria Latella VIDEO, è stato lo stesso vicepremier pentastellato che punta a far calendarizzare il ddl gia'sperando che possa andare in porto gia' entro l’estate. Riforma, il vicepremier pentastellato in commissione Lavoro alSi sapra' qualcosa in più nei prossimi giorni, non solo sul taglio aglid’oro ma, probabilmente, anche ...