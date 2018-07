Pd : Sala - per recuperare credibilità occorre programma condiviso : Milano, 9 lug. (Adnkronos) – “Se oggi ci fosse un programma sottoscritto che nasce da un congresso e che arriva alla definizione di un patto, chi non lo dovesse rispettare sarebbe costretto a prendersi le sue responsabilità. Oggi questo passaggio non c’è e il post-elezioni lo ha dimostrato”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Il Pd e ...

CDP : Marcello Sala in pole position per la poltrona di A.D. : ... il 13 luglio prossimo l'assemblea di CDP si prepara a votare a chi affidare la guida della società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 14% ...

CDP : Marcello Sala in pole position per la poltrona di A.D. : ... il 13 luglio prossimo l'assemblea di CDP si prepara a votare a chi affidare la guida della società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 14% ...

Istituto italiano designa di Perugia dedica una Sala a Marisa Bellisario : ... ovvero le donne insignite del premio Marisa Bellisario che ogni anno assegna la mela d'oro a coloro che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia, nel sociale, ...

Istituto itlaiano design di Perugia dedica una Sala a Marisa Bellisario : ... ovvero le donne insignite del premio Marisa Bellisario che ogni anno assegna la mela d'oro a coloro che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell'economia, nel sociale, ...

MarSala. La scuola a Ranna a rischio chiusura. Non è vero - perde solo autonomia : Enzo Sturiano, presidente dell'Aula, sostiene che da sempre c'è qualcosa in quel plesso che non va, anche nella formazione delle classi, c'è una volontà politica chiara, secondo il presidente, che si ...

Ideato un sistema per Salavare i bambini tailandesi prigionieri nella grotta : Il magnate americano Elon Musk ha messo a disposizione del governo thailandese i suoi ingegneri per tirare fuori dalla grotta il gruppo: si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, ...

Tre minori sorpresi a giocare alle "new slot" - chiusa per 15 giorni una Sala giochi di Aradeo - : Dovrà rimanere chiusa per quindici giorni , la sala giochi di Aradeo finita sotto la lente di ingrandimento degli uomini delle forze dell'ordine. Il motivo? Durante un controllo, tre minorenni sono ...

Fornitura alberi per Expo - archiviate le accuse a Giuseppe Sala : Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala Continua a leggere L'articolo Fornitura alberi per Expo, archiviate le accuse a Giuseppe Sala proviene da NewsGo.

La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo : La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, per un presunto danno erariale pari a 2,2 milioni di euro. La questione, per la quale Sala era indagato, The post La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo appeared first on Il Post.

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Expo : Corte Conti - danni per oltre 2 mln su appalto verde - archiviato Sala (2) : (AdnKronos) - Nel decreto si evidenzia come "a fronte dell’importo contrattuale riconosciuto in 4.360.973,20 euro, le verifiche di congruità contrattuale disposte ex post dalla stessa società Expo consentono di ridurre l’importo contrattuale riconoscibile nel minore prezzo di euro 2.086.766,77", la

Expo : Corte Conti - danni per oltre 2 mln su appalto verde - archiviato Sala : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un atto di citazione per un danno erariale, "quantificato in misura superiore a due milioni di euro", nel procedimento di responsabilità amministrativa, istruito per le procedure di gara indette dal

Mercurio a Brindisi - l'App per i poliziotti : contatto diretto con la Sala operativa : Brindisi - Anche a Brindisi è attivata Mercurio App, un'applicazione che consente ai poliziotti, anche liberi dal servizio, di contattare direttamente la sala operativa per segnalare un allarme per ...