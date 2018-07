Pd | Renzi | spiace qualcuno si sia offeso ma errori vanno detti tutti

meteoweb.eu

: 'se è x la politica migratoria che abbiamo perso ne sono fiero e lo rifarei' sono parole tue la Bonino: è stato Ren… - vincenzocacace4 : 'se è x la politica migratoria che abbiamo perso ne sono fiero e lo rifarei' sono parole tue la Bonino: è stato Ren… - 507172dd3828437 : RT @flavikon: Un Renzi esemplare a #AssembleaPd spiace per gli altri. Gli si è fatta la guerra perché è il più bravo e lungimirante di tutt… - elvise1657 : @g_aldobrandesco @Hellzapoppin80 @pdnetwork Mi spiace ma le dichiarazioni della minoranza (quella che non ha mai ac… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Ho fatto l’analisi della sconfitta, come mi era stato richiesto. Sono tante le cause del 4 marzo”. Lo scrive Matteonelle enews postando un link al suo intervento all’assemblea Pd di sabato. L’ex-segretario ribadisce, facendo una sintesi del suo discorso, gli “” fatti in campagna elettorale: “abbiamo pensato che un’algida sobrietà fosse sufficiente a prendere i voti di chi invece vuole un sogno per cui lottare, un orizzonte verso il quale camminare. Non è così”. E aggiunge: “si è‘ e mi di‘ per altri passaggi, che pure mi sembrano sacrosanti: la marcia indietro sui Voucher è stato un errore, il balletto sul sì o no rispetto alla fiducia sullo Ius Soli è stato un autogol, il dibattito auto imposto sulla coalizione è stato assurdo, lo stop al ...