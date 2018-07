Pd | Orfini a Zanda | su Ius Soli numeri c’erano | discussione tra noi sia sincera

sportfair

: 'Renzi retwitta Gori: 'Non sento più parlare di crescita e modernità' 'Orfini su Facebook a Zanda e Martina: 'Rifle… - cdifoggia : 'Renzi retwitta Gori: 'Non sento più parlare di crescita e modernità' 'Orfini su Facebook a Zanda e Martina: 'Rifle… - francesco2255 : @petergomezblog Ha ragione! I responsabili della sconfitta sono anche Boschi, Morani, Moretti, Picerno, Bonafè, Asc… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Se dobbiamo discutere -e dobbiamo farlo- che sia almeno una”. Lo scrive Matteosu Facebook soffermandosi in particolare sulla questione dello Iuse l’intervista di oggi all’ex-capogruppo al Senato, Luigi. “Leggo cheoggi in un’intervista spiega che non fu messa” la fiducia sullo Ius“perché non avevamo la maggioranza. Evidentemente ha cambiato idea ed è lecito. Ma non è vero che non avremmo avuto i. Si fosse messa la fiducia in quel periodo, a quasi un anno dalla fine della legislatura, il governo l’avrebbe ottenuta. Esattamente come accadde con le unioni civili”. “Tanto più che nel caso dello Iusc’erano alcune forze di opposizione che si dichiararono disponibili a votare su questo una fiducia tecnica. Il governo ...