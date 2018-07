Pd | Franceschini | “Abbiamo spunto il M5S nelle braccia di Salvini Abbiamo dovere di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Il capo del governo si chiama Matteo, anche se formalmente c’e un altro che lo fa con lui.dà la linea con il 17%. E noi glispinto tra lei M5S“. Lo ha detto l’ex ministro dei Beni culturali, Dario, nel corso dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Il Pd e l’impegno per il Paese’, organizzato da Associazione Democratici per Milano a Palazzo Isimbardi. “Dopo la sconfitta alle elezioni, in politica esiste il contenimento del danno; noi dovevamo fare di tutto per non consegnare il Paese a. Dovevamo farlo, per l’Italia, per l’Europa e per gli equilibri internazionali. Non proclamare che c’erano due vincitori, che quindi dovevano lavorare insieme. E questa è stata la linea del Pd in quei giorni”. “e i M5s non sono la stessa cosa non lo sono i loro elettorati”, perché il ...