Pd | Franceschini | “Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s Li abbiamo

(Di lunedì 9 luglio 2018) “Il Pd ha ildiilcon il M5s. Lispinti nelle braccia di Salvini”. Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il coraggio di dire a Matteo Renzi in assemblea sabato scorso, lo dicono ora a distanza. La resa dei conti che hanno cercato di ritardare al 2019, facendo slittare congresso e primarie, è appena iniziata. L’ex ministro Dario, prendendo la parola a Milano a un evento insieme al sindaco Giuseppe Sala, ha contraddetto uno dei punti principali del discorso dell’ex segretario: il no alcon i 5 stelle. E non solo ha messo in discussione la linea degli ultimi mesi, ma ha anche detto che il Pd ha delle responsabilità sulla nascita del governo Lega-M5s: “Salvini”, ha esordito, “è destra estrema, reazionaria e pericolosa, mentre tra gli elettori M5s, molti, forse più ...