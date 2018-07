Pd : Di Maio - Renzi in tv? Ha deciso di dedicarsi ad altro : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Faccio i miei migliori auguri a Renzi. E’ singolare oltre ogni immaginazione, immaginare Renzi che presenta un programma”. Lo ha detto Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Geloso? No, io non credo di avere alcuna dote da presentatore, lui forse è più bravo a fare questo. Prendo atto che sta decidendo di dedicarsi ad altro”. L'articolo Pd: Di Maio, Renzi in tv? Ha ...

Renzi : "Di Maio e Toninelli bugiardi o ignoranti" : Matteo Renzi torna all’attacco del Movimento 5 Stelle e in particolar modo della politica di due suoi ministri, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Con un post su Facebook, l’ex segretario del Partito Democratico, che in questi giorni ha sfidato le altre correnti dem in Assemlbea, ha criticato con parole forti le politiche del nuovo governo gialloverde in tema di flessibilità europea e immigrazione. "Due ministri del Governo italiano - ...

Migranti - Di Maio : "Cambiare regole d'ingaggio missione Ue"/ Renzi - "lui e Toninelli bugiardi o ignoranti" : Migranti, Di Maio:"Cambiare regole d'ingaggio missione Ue": il vicepremier interviene sulla polemica tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta dopo lo sbarco Eunavformed a Messina.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Migranti. Renzi : su flessibilità Di Maio-Toninelli mentono : Perché per me salvare una vita è più importante di qualsiasi altra cosa al mondo e vale più di un sondaggio elettorale. Aggiungo: noi non abbiamo mai lasciato in mare 600 disperati, ostaggi di una ...

Porti aperti a navi militari - per Di Maio è colpa degli 80 euro di Renzi. L’ex premier : “È una bugia” : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno puntato il dito contro i governi precedenti, e in particolare contro Renzi, 'colpevole', secondo loro, di aver barattato la flessibilità con l'apertura dei Porti alle navi militari straniere cariche di migranti. Renzi: "La flessibilità non c'entra nulla con le politiche migratorie. Nulla. Era un accordo politico di risposta all'austerità del Fiscal Compact. La scelta di accogliere in Italia i ...

Migranti - Renzi : 'Di Maio e Toninelli sono bugiardi o ignoranti' : I ministri Di Maio e Toninelli "continuano a mentire su flessibilità europea e immigrazione. Quei due o sono bugiardi o sono ignoranti, nel senso che ignorano i fatti". Lo scrive Matteo Renzi, ...

Renzi : Di Maio mente - mai scambiato flessibilità e accoglienza : Bruxelles, 9 lug., askanews, - 'Due ministri del Governo italiano, Di Maio e Toninelli, continuano a mentire anche oggi a proposito di flessibilità europea e immigrazione. Quei due o sono bugiardi o ...

Di Maio : Renzi scambiò flessibilità con apertura porti - sbagliato : Bruxelles, 9 lug., askanews, - Luigi Di Maio si schiera con Matteo Salvini sulla questione delle navi militari che soccorrono migranti e li sbarcano in Italia: "Stiamo parlando - ha spiegato il ...

Migranti - Di Maio : 'Cambiare regole Ue - Renzi ha venduto i porti' : "Il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio delle missioni" europee sui Migranti. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sulle polemiche dopo le parole di Matteo Salvini. "Un anno fa sono ...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5s è destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica'. E alla minoranza interna : 'Perderete ancora' : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Il neo segretario dice: 'C'è un gigantesco bisogno di idee nuove' -

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Si va verso la conferma dell'attuale reggente Martina che dice: 'C'è un gigantesco bisogno ...

Renzi : darò mio contributo a battaglia culturale contro populismi. Salvini e Di Maio da terza media : Nel corso dell'analisi che ha portato alla sconfitta del 4 marzo, sottolinea: "Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud" ma "oggi la politica va più veloce ...