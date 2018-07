Paura a Torino | in strada armato minaccia un uomo | “Ti ammazzo come i cani”

‘Ufo’ sorvola i cieli di Torino : Paura e segnalazioni [DETTAGLI] : paura per gli abitanti di Torino, i cui cieli potrebbero essere sorvolati da un ipotetico Ufo. L’avvistamento si ha avuto sopra Corio, tra il Canavese e le valli di Lanzo, in provincia di Torino, come spiega la denuncia presentata da alcuni residenti nel paese. Come spiegano i cittadini, è stato visto un “forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente ...