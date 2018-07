Patrick Melrose | Cumberbatch tra droga ed eccessi nella serie TV di Sky Atlantic

Patrick Melrose - su Sky Atlantic Benedict Cumberbatch anti-eroe contro i demoni del passato : ...

Patrick Melrose - la serie con Benedict Cumberbatch al via : Ancora una prova da grande attore per Benedict Cumberbatch che nelle serie tv – è lo splendido Sherlock – sembra trovare la sua dimensione più autoriale come mostra la nuova serie in onda su Sky Atlantic dal titolo Patrick Melrose. Al via da lunedì 9 luglio alle 21, 15 e prodotta da Showtime insieme a Sky è ispirata alla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn (edito in Italia da Neri Pozza, che ...

«Patrick Melrose» : Benedict Cumberbatch antieroe dandy : «Tuo padre è morto», annuncia la voce al telefono. Patrick si accascia, ma non per il dolore. Sta cercando per terra la siringa con cui si è fatto l’ultima dose di eroina. Trattiene a stento le risate. Comincia così Patrick Melrose (su Sky Atlantic dal 9 luglio alle 21.15), la miniserie in cinque episodi di David Nicholls (lo stesso di Un giorno) tratta da I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici pubblicati da Edward St. Aubyn nel ...

Patrick Melrose - su Sky Atlantic la produzione originale con Benedict Cumberbatch : Una prova d’attore “suprema” (The Guardian), in quello che per Benedict Cumberbatch è “il ruolo della vita” (Rolling Stone). Patrick Melrose, dal 9 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic – e disponibile anche su Sky On Demand – è la nuova, osannata produzione SHOWTIME® e Sky tratta dalla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autob...

'Patrick Melrose' - su Sky Atlantic la saga di Edward St Aubyn : 'Patrick Melrose', dal 9 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile anche su Sky On Demand, è la nuova produzione Showtime e Sky tratta dalla saga de 'I Melrose', il ciclo di racconti semi ...

Arriva Patrick Melrose con Cumberbatch : ROMA, 8 LUG - Dall'infanzia traumatica al presente di marito e padre inadeguato: è la travagliata vita di 'Patrick Melrose', interpretato da Benedict Cumberbatch nella serie firmata e creata da David ...

Aristocratico inglese con una vita di abusi. Ecco Cumberbatch in "Patrick Melrose" : All'origine c'è uno dei cicli di romanzi più belli e disturbanti della letteratura britannica. Il ciclo dei Melrose scritto dal giornalista Edward St Aubyn. In cinque libri St Aubyn (classe 1960) rielabora e trasfigura la sua vita trascorsa in una disfunzionale famiglia dell'alta società britannica. L'alter ego di St Aubyn, Patrick Melrose, affronta (sulle orme del suo creatore) la morte di entrambi i genitori, problemi di alcolismo, una ...

'Patrick Melrose' : come 'Amleto' - ma sotto eroina - : Avevo letto i libri e anche se non sono propriamente romanzi da adattare perché non hanno una vera e propria trama, c'è qualcosa di quella voce e di quel mondo che può davvero funzionare sullo ...

Video di Patrick Melrose - Benedict Cumberbatch di Sherlock sbarca su Sky Atlantic dal 9 luglio : Una scena in ristorante introduce l'anteprima Video di Patrick Melrose, nuovo show televisivo con Benedict Cumberbatch. Tratta dai romanzi di Edward St Aubyn, la star di Sherlock interpreta il protagonista da cui la miniserie prende il nome. "I soldi non fanno la felicità. La comprano", così tuona lo slogan di Patrick Melrose, in onda su Sky Atlantic dal 9 luglio. Giovane aristocratico di Londra, Patrick Melrose è tormentato dai demoni del ...

Nicholls - Patrick Melrose su declino : MILANO, 29 GIU - Uno sguardo satirico, tagliente ma anche toccante alla degenerazione di una famiglia aristocratica. Questo è 'Patrick Melrose', miniserie prodotta da Showtime e Sky con Benedict ...

Drogato e schizofrenico : Benedict Cumberbatch è Patrick Melrose : La voce di Benedict Cumberbatch è inconfondibile: il tono grave e l’accento british, che lo hanno reso il perfetto Sherlock Holmes, riescono a rappresentare al meglio l’aristocrazia inglese in declino, protagonista della nuova miniserie Patrick Melrose prodotta da Showtime (in Italia su Sky Atlantic dal 9 al 23 luglio). Il Doctor Strange della Marvel questa volta dà il volto al protagonista della drammatica saga familiare ispirata ai romanzi di ...