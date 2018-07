«Patrick Melrose» | Benedict Cumberbatch antieroe dandy

vanityfair

: ANSA Patrick Melrose, Cumberbatch tra aristocrazia ed eccessi - Italy_my_Italy : ANSA Patrick Melrose, Cumberbatch tra aristocrazia ed eccessi -

(Di lunedì 9 luglio 2018) «Tuo padre è morto», annuncia la voce al telefono.si accascia, ma non per il dolore. Sta cercando per terra la siringa con cui si è fatto l’ultima dose di eroina. Trattiene a stento le risate. Comincia così(su Sky Atlantic dal 9 luglio alle 21.15), la miniserie in cinque episodi di David Nicholls (lo stesso di Un giorno) tratta da I, il ciclo di racconti semi autobiografici pubblicati da Edward St. Aubyn nel 2013. LEGGI ANCHE: «Silenzio, sto meditando» Nei panni del protagonista c’è lo Sherlock Holmes della tv:, fantastico nel ruolo del gentleman inglese donnaiolo e tossicodipendente. Trema, si contorce, parla da solo. Quando lo incontriamo, a Londra negli anni Ottanta, parte alla volta di New York per recuperare le ceneri del padre. E giura di farla finita con la droga. Ma restare lucido per più di un minuto ...