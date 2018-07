Pato Box | Recensione | Trailer e Gameplay

Microsoft Italia conferma l’impegno per gli svilupPatori indipendenti con ID@Xbox : Si è tenuto oggi nella Microsoft House di Milano, per il terzo anno consecutivo, lo showcase ufficiale Italiano ID@Xbox, durante il quale Microsoft ha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti. L’azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi nella creazione di videogiochi, ...

Phil Spencer parla del lavoro con gli svilupPatori giapponesi e della prossima generazione di Xbox : L'ultimo numero di Weekly Famitsu includeva un'intervista con il responsabile della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha fornito molte informazioni sul suo lavoro con gli sviluppatori giapponesi e il futuro del marchio Xbox.Come riporta Dualshockers, Spencer ha parlato del fatto che negli ultimi anni si è recato in Giappone molte volte per visitare molti editori. Sta lavorando a stretto contatto con molti sviluppatori giapponesi. ...

Gli svilupPatori di Gears of War 5 puntano al 4K e 60fps su Xbox One X e PC : I fan del famoso franchise di Gears of War hanno avuto una tripla sorpresa inaspettata allo scorso E3 2018 con l'annuncio di Gears Pop, Gears Tactics e infine Gears 5. Microsoft ha prima stuzzicato i fan con gli spin-off e poi ha svelato l'atteso nuovo episodio della serie principale.Come riporta Gamereactor, si tratta ovviamente di un importante gioco in uscita il prossimo anno che sarà fondamentale per Microsoft e il futuro della sua console. ...

Bohemia Interactive : gli svilupPatori di ARMA e DayZ presenteranno un nuovo gioco in esclusiva per Xbox One all'E3 2018 : L'argomento "esclusive Xbox One" è abbastanza delicato, soprattutto ultimamente con il rumoreggiato e poi confermato rinvio al prossimo anno di Crackdown 3. La conferenza E3 2018 di Microsoft è molto attesa da questo punto di vista: i fan vogliono capire quali siano i piani per quanto riguarda le esclusive.A quanto pare, però, sembra proprio che non mancheranno annunci per delle esclusive per l'ammiraglia di Microsoft. Come riporta Gematsu, ...

Per gli svilupPatori di Deep Rock Galactic la forza di Xbox One X è la sua GPU : Deep Rock Galactic è uno shooter co-op in arrivo su PC e Xbox per in cui 4 giocatori vestiranno i panni di 4 nani col compito di esplorare caverne generate in maniera procedurale per accumulare ricchezze e respingere orde aliene. Durante un'intervista con Gamingbolt, il CEO di Ghost Ship Games Søren Lundgaard ha risposto ad alcune curiosità su Xbox One X, secondo Lundgaard la GPU di Xbox One X è circa 4 volte più veloce di quella del modello ...

Al contrario di Switch - Xbox One è la console meno popolare tra gli svilupPatori indie : L'universo indie è spesso la fucina per progetti straordinari e assolutamente imperdibili e in grado di lasciare il segno trasformandosi in veri e propri cult e in successi da milioni di copie vendute. Allo stesso tempo spiccare all'interno di un segmento del mercato così affollato è sempre più complicato e proprio per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione anche la piattaforma su cui lanciare il proprio prodotto.Un sondaggio ...

Secondo gli svilupPatori di Subaeria PS5 e la prossima Xbox arriveranno ad offrire titoli solo in 4K e 60fps : Con PS5 e next-gen Xbox all'orizzonte, è giunto il momento per gli sviluppatori, e per i giocatori, di iniziare a considerare e contemplare ciò che le nuove console potrebbero portare con sé.Secondo Pierre-Olivier Macé, Communication Officer di iLLOGIKA, sviluppatore di Subaeria, mentre è troppo presto per sapere esattamente cosa potrebbero offrire questi sistemi, possiamo comunque aspettarci di vedere "i mondi più incredibili prendere vita" con ...

Niente loot box per RAGE 2 - arriva la conferma degli svilupPatori : Dopo una serie di teaser pubblicati sui social media e le notizie trapelate da Walmart Canada, Bethesda ha finalmente annunciato RAGE 2 questa settimana ufficialmente. La compagnia ha anche svelato un esplosivo trailer di gameplay e ha confermato che lo sparatutto in prima persona open-world si concentrerà su un personaggio chiamato Walker.Dato che RAGE 2 è un titolo open-world, è comprensibile che molti si siano chiesti se il gioco includerà ...