Pasalic-Fiorentina | tutto bloccato Corvino cerca alternative | i nomi

Calciomercato Fiorentina - è corsa a due con l’Atalanta per arrivare a Pasalic : Il club nerazzurro si è inserito nella trattativa per Mario Pasalic, suona l’allarme in casa Fiorentina La Fiorentina non è l’unico club a seguire Mario Pasalic, sul centrocampista classe ’95 del Chelsea è piombata nelle ultime ore anche l’Atalanta, decisa a compiere il sorpasso sul club viola. Il croato piace eccome a Gasperini, che ha bisogno di sostituire a centrocampo Bryan Cristante, trasferitosi nel corso di ...

Fiorentina - c'è Lafont per 9 milioni. E ora tutto su Pasalic e Pjaca : La Fiorentina sistema la porta. Trattativa ai dettagli infatti per il giovane estremo difensore del Tolosa Alban Lafont , '99, dopo una trattativa lunga e complessa che sta dando gli esiti sperati ...

Fiorentina vicina al doppio colpo in salsa croata : Pjaca e Pasalic : Corvino al lavoro per regalare a Pioli i calciatori necessari per il salto di qualità. Per la porta è vicino Lafont

Calciomercato - Fiorentina su Pasalic : l’ex Milan verso il ritorno in Serie A : Mario Pasalic è ancora in forza al Chelsea, sballottato tra un prestito e l’altro, adesso potrebbe finire alla Fiorentina La Fiorentina ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il centrocampista ha già assaggiato il clima del campionato italiano con la maglia del Milan, adesso potrebbe tornare in Serie A con la divisa della Viola. Per quanto concerne il centrocampista croato, si parla di una trattativa sulla base di un prestito con ...