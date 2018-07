Parlamento | ancora no accordo su commissioni garanzia | domani capigruppo

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) –niente da fare sulle presidenze di Copasir e Vigilanza Rai. Non c’ètra maggioranza e opposizione ed è saltato il termine, fissato per oggi alle 18, per presentare i nomi dei membri dei due organismi. Il Pd ha deciso di “non provvedere alla comunicazione dei nomi”, spiega il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, incon il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, “fino al momento in cui non vi sarà certezza del rispetto minimo del ruolo didelle opposizioni”. Una decisione maturata nel pomeriggio. “Noi eravamo pronti a presentare i nomi dei membri anche in assenza di unma poi abbiamo saputo che al Senato Lega, Forza Italia e Fdi erano intenzionati a chiedere alla presidente Casellati di posticipare la data fissata per la comunicazione dei nomi”. Una ...