Pamela | Oseghale chiede interrogatorio

Pamela - chiuse le indagini : a processo solo Oseghale : La procura di Macerata ha chiuso le indagini nei confronti di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato dell'omicidio di Pamela Mastropietro.L ragazza romana era stata uccisa e il suo corpo fatto a pezzi era stato chiuso in due trolley, abbandonati nella campagna di Macerata. Pesanti le accuse mosse a Oseghale, che ora deve rispondere di omicidio, violenza sessuale, vilipendio, distruzione di cadavere e occultamento.L'accusa contestava al ...

Omicidio Pamela - lo zio : “Non crediamo che Oseghale abbia agito da solo” : Secondo Marco Valerio Verni, avvocato e zio di Pamela Mastropietro, sarebbe stato impossibile per Innocent Oseghale uccidere e fare a pezzi da solo il corpo di Pamela Mastropietro.Continua a leggere

Pamela - carcere per omicidio revocato a due nigeriani. In prigione soltanto Innocent Oseghale : Nessun coinvolgimento nell'uccisione e nello smembramento di Pamela Mastropietro a Macerata per Lucky Awelima e Desmond Lucky accusati invece di spaccio di eroina, la sola accusa per cui restano in ...

«Pamela non fu stuprata da Oseghale». E il gip revoca il carcere agli altri due nigeriani : Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha revocato la custodia in carcere, ma solo per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, a carico di Lucky Awelima e...

Pamela Mastropietro/ Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza - meno grave anche la posizione di Oseghale : Pamela Mastropietro, Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza, meno grave anche la posizione di Innocent Oseghale. Diminuiscono le accuse nei confronti dei tre(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:43:00 GMT)