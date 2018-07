romadailynews

: Palumbo: ennesimo consigliere a Raggi mentre città sprofonda: Roma – “Un nuovo consulente… - romadailynews : Palumbo: ennesimo consigliere a Raggi mentre città sprofonda: Roma – “Un nuovo consulente… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – “Un nuovo consulente, l’della. Un altro maxi contratto che sfiora i 90mila euro l’anno. Altro giro, altro guru per sostenere la giunta che annaspa. La citta’ affonda ma due soldi per le consulenze si rimediano sempre”. Cosi’, in una nota, ilcomunale Pd Marco, in merito alla nomina di Lorenzo Foti a “finalizzatore delle attivita’ di indirizzo e controllo politico”. L'articoloproviene da RomaDailyNews.