Palermo : spara a ex moglie al culmine di una lite - arrestato pensionato : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Al culmine di una lite ha sparato all’ex moglie. Così per un 72enne di Marineo (Palermo) è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti ieri mattina in contrada Catena a Godrano, nel Palermitano, dopo la segnalazione di un colpo d’arma da fuoco. Una volta giunti sul posto hanno trovato la donna, una 62enne, seduta in cucina e assistita da ...

Ucciso in strada a Palermo : morto un ragazzo di 29 anni in una sparatoria Video : 3 Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 circa: un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in to ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere ...