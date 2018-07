Padre Pio Cent' anni dalla stigmatizzazione e cinquanta della morte del Santo frate Una

Al Bano/ Per il cantante il Santo Frate è “una persona di famiglia” (Una voce per Padre Pio) : Al Bano Carrisi, da sempre devoto del Santo Frate di Pietrelcina, sarà tra gli ospiti della serata benefica "Una voce per Padre Pio", in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Una Voce per Padre Pio 2018 dove vedere la serata in tv e streaming : UNA Voce PER Padre PIO 2018 dove vedere. Stasera in tv, lunedì 9 luglio 2018, va in onda su Rai 1 in diretta la 19° edizione condotta da Tiberio Timperi. L’evento che da sempre unisce musica a solidarietà, vedrà salire sul paco i grandi artisti italiani, ma anche attori di tv e cinema, per portare la loro testimonianza. Di seguito ecco dove vedere la diretta in tv e streaming. SCOPRI TUTTI GLI OSPITI Una Voce per ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 : UNA Voce PER Padre PIO 2018. Va in onda stasera in tv lunedì 9 luglio 2018 su Rai 1 l’evento che unisce musica e beneficenza. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING Una Voce per Padre Pio 2018: cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 Una Voce per Padre Pio 2018, giunto quest’anno alla 19° edizione, va in onda su Rai 1 in seconda serata alle ore 23:30. Per la prima volta ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : Alessandro Greco fatto fuori pure dallo speciale benefico. Conduce Tiberio Timperi : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda lunedì 9 luglio retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale ...

Una voce per Padre Pio - serata evento di solidarietà su Raiuno : Lunedì 9 luglio in seconda serata – alle 23.10 su Raiuno – la diciannovesima edizione della trasmissione-evento a cent’anni dalla stigmatizzazione di Padre Pio e a cinquanta della morte del Santo Frate di Pietrelcina, per la prima volta dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale di Padre Pio e culla della Spiritualità, condotta quest’anno da Tiberio Timperi. “Una voce per Padre Pio”, nato ...

Lisa - il tumore e il “miracolo” di Padre Pio/ “L'ho sognato prima di una risonanza e...” (La Vita in Diretta) : Lisa, il tumore e il “miracolo” di Padre Pio: “L'ho sognato prima di una risonanza e...” Il racconto a La Vita in Diretta della cantante che ha vinto l'edizione di Ora o mai più(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Una voce per Padre Pio 2018 : ospiti e anticipazioni : Torna su Rai 1 l’evento benefico “Una voce per Padre Pio”: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni Tutto pronto per la diciannovesima edizione dell’evento benefico Una voce per Padre Pio. Il concerto sarà ancora una volta trasmesso da Pietrelcina (provincia di Benevento), il paese d’origine del frate proclamato Santo. Ecco in anteprima per voi tutte le anticipazioni e tutti gli ospiti che parteciperanno al ...

La vita di Padre Pio raccontata in una mostra a Monreale : La vita di Padre Pio raccontata in una mostra unica nel suo genere arriva in anteprima assoluta a Monreale. Una

Morreale - grande mostra su Padre Pio : oltre 1.000 tra reliquie e reperti del Santo : Padre Pio " Tra Scienza e Fede", la "monumentale" esposizione sul Santo di Pietrelcina, prodotta da Navigare Srl e Sicilia Musei in programma dal 29 giugno a Monreale , nel primo piano del Complesso ...

Mostre : reliquie e documenti raccontano la vita di Padre Pio : Padre Pio - Tra Scienza e Fede", la "monumentale" esposizione sul Santo di Pietrelcina, prodotta da Navigare Srl e Sicilia Musei - in programma dal 29 giugno a Monreale , nel primo piano del ...

Mostre : a Monreale oltre mille reliquie e reperti raccontano la vita di Padre Pio (2) : (AdnKronos) - "Anche attraverso questa iniziativa, vogliamo perseguire la strada di crescita della nostra città, della nostra storia e della nostra identità - ha detto il sindaco di Monreale Piero Capizzi - Siamo certi di poter offrire ai nostri concittadini, ma anche ai numerosissimi gruppi di fede