Padova | Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio 2

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma quale vestito avrà la nuova Camera di Commercio? “Sarà una Camera inclusiva - prosegue il neo presidente Santocono -, una Camera in cui si possano rispecchiare la complessità del mondo agricolo, la modernità della Green economy, la necessità dei servizi alle imprese e

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio : Padova, 9 lug. (AdnKronos) - “Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l’ultimo assunto come il presidente si presentino, operino e si rapportin

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio : Padova, 9 lug. (AdnKronos) – ‘Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l’ultimo assunto come il presidente si presentino, operino e si rapportino con il ‘noi”, pronome che è insieme cultura e programma di lavoro”. Con queste parole Antonio ...

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E, nella giornata di ieri, vigilia della festa, 2.780 pellegrini sono passati dinanzi alle Reliquie e oltre 3.800 alle ore 15.00 di oggi. Dall’Inizio della Tredicina sono quindi 45.338 i passaggi conteggiati, senza contare quelli della giornata di oggi che si presume into

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (4) : (AdnKronos) - grande folla si prevede anche per la Santa Messa solenne delle ore 17 presieduta da padre Giovanni Voltan, Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali cui seguirà, tempo atmosferico permettendo, la Processione con le Reliquie del Santo che precedono la Statua del Santo uscita dal

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Sono immagine e speranza per la vita e il suo senso, per le relazioni sociali e le loro dinamiche; sono incoraggiamento per chi attende giustizia, anche in rapporto alla società che spesso esclude ed emargina. Se per intervento del Signore, per miracolo, guarisce il corp

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sin dal mattino sono stati circa una quarantina gli interventi di soccorso con due ospedalizzazioni. Il Cisom rafforzerà le postazioni a partire dalla Messa delle 17, momento in cui solitamente aumentano gli interventi. Come sempre grande attenzione in questa giornata dal

Padova : la festa del Santo - oggi la grande giornata di Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - Nonostante la solennità cada di giorno infrasettimanale, Basilica di sant'Antonio gremita stamani sin dalla prima messa delle sei con tutti i posti a sedere occupati. Come sempre un grande abbraccio dai Padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui.

Padova : i carabinieri intensificano controlli nelle ore precedenti celebrazione Sant'Antonio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Verso le 19,40 a Selvazzano Dentro, presso il supermercato Prix di via Monte Grappa, i carabinieri hanno denunciato per furto in concorso una donna italiana ed un uomo tunisino, entrambi del 1981 che avevano rubato circa 50 euro di merce che è stata restituita a legittimo

Padova : i carabinieri intensificano controlli nelle ore precedenti celebrazione Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Padova al fine di garantire un tranquillo e regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, già dalla giornata di ieri hanno messo in campo un dispositivo di prevenzione che ha monitorato costantemente tutte le

Sant'Antonio di Padova - tradizionale processione dei bambini a Vasto : Altri simboli legati sono la fiamma , che indica il suo amore per Dio e per il prossimo , il libro , simbolo della sua scienza e del suo insegnamento ed il pane , in ricordo della carità verso i ...

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : tutte le immagini - i video e le frasi per fare gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant'Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) - Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant'Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini