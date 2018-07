Overwatch | la campagna di beneficenza di Mercy Rosa ha raccolto oltre 12 | 7 milioni di

eurogamer

(Di lunedì 9 luglio 2018) Con un lungo post apparso sul blog ufficiale di, Blizzard ha voluto ringraziare tutti i giocatori che hanno partecipato alladidi, che si è recentemente conclusa con un risultato a dir poco eccezionale.Lahala bellezza di 12.703.828 dollari, tutti destinati a finanziare la ricerca contro il cancro al seno condotta dall'istituto Breast Cancer Research Foundation. L'iniziativa permetteva ai giocatori di acquistare questa skin unica pero una maglietta raffigurante l'eroina, e sembra che la community diabbia dato il buon esempio partecipando in massa alla raccolta fondi.La BCRF ha infatto sapere che questa è la più grande donazione ricevuta in un singolo anno da parte di un'azienda collaboratrice, in 25 anni di storia dell'istituto. Un risultato fenomenale che è valso ai giocatori un ringraziamento ...