Otto ragazzi estratti dalla grotta in Thailandia

Thailandia - Otto i ragazzi estratti viviDomani tocca agli altri 4 e al mister : Alle operazioni partecipano gli stessi sub che domenica hanno messo in salvo i primi quattro ragazzi che sono ancora in isolamento.

Thailandia - primi quattro ragazzi fuori dalla grotta. Nelle prossime ore gli altri Otto : BANGKOK - Sono stati estratti vivi e 'in perfette condizioni' quattro dei 12 ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 16 anni che, assieme al loro coach di 25, erano intrappolati in una grotta del ...

17enne si lancia sOtto un treno a Montemarciano - nelle Marche - e viene fotografato da 3 ragazzi : Ha aspettato che il treno arrivasse, ha guardato a destra e a sinistra e poi si è buttato. Protagonista del gesto drammatico un giovane di 17 anni di Montemarciano, in provincia di Ancona. È successo poco prima delle 19 di martedì 29 maggio, proprio sui binari della piccola stazione del paese marchigiano. A rendere ancora più agghiacciante la situazione il fatto che la tragedia si sia consumata sotto gli occhi di tre ...

Chieti - uomo lancia ragazzina da viadOtto della A14 e minaccia il suicidio. La compagna morta oggi dopo volo dal 4° piano : Un uomo ha lanciato una ragazzina di circa 13 anni, che si presume sia la figlia, dal ponte di un viadotto sull’autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. dopo l’episodio, avvenuto nel pomeriggio, l’uomo si è appeso al parapetto e ha minacciato di gettarsi nel vuoto, non consentendo l’intervento ai soccorritori presenti in zona che al momento stanno cercando di dissuaderlo. Sul posto sono arrivati anche ...