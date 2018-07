Oronzo lascia Temptation Island da single Valentina | “Devo pensare a me”

lanostratv

: X me.. Questo Oronzo.. Non sta comportando bene.. Insieme da 10anni..ed ora? ?? ?? Lei lo lascia.. E Oronzo??????? Mah!!!! #TemptationIsland - luciana_silvi63 : X me.. Questo Oronzo.. Non sta comportando bene.. Insieme da 10anni..ed ora? ?? ?? Lei lo lascia.. E Oronzo??????? Mah!!!! #TemptationIsland - ily7687 : RT @uarecigarettes: Se Valentina lascia Oronzo per ciò che le ha fatto prima che senso ha avuto portarlo a #TemptationIsland? - namjoonismymoon : RT @likeatruelove: Filippo che è pieno di Oronzo e cerca di fargli capire con calma e gentilezza che è un coglione ma tanto appunto è un co… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)De BiasiCarinola aLa prima puntata della nuova edizione di, andata in onda lunedì 9 luglio, è iniziata col botto. Al termine della puntata è accaduto un vero e proprio colpo di scena: la coppiaCarinola eDe Biasi hato il programma. Fidanzati da dieci anni, il ragazzo è molto sicuro di sè, ama le donne e, a suo dire, ha un grande difetto perchè in questi anni ha tradito ripetutamente la fidanzata. La coppia è stata per tutta la durata della prima puntata in tendenza su Twitter e i commenti sono stati tutti contro il ragazzo. Chiacchierando con la sua tentatrice,ha rivelato di non aver ancora trovato una donna “come la voglio io”. Alla visione del filmato nel pinnettu,è rimasta particolarmente scioccata: “Ho perdonato a lui il mondo, lui sta con me per ...