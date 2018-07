Ore di immersione e cammino nella grotta | come avviene il salvataggio a Tham Luang

Sub scomparsa dopo un'immersione : Ore d'angoscia per Ornella : Sono riprese dall'alba le ricerche di Ornella Bellagarda, la sub piemontese di 50 anni dispersa da domenica dopo un'immersione per vedere da vicino il relitto della petroliera Haven, al largo di...

Subacqueo 64enne muOre durante un immersione a Masua : Si è immerso questa mattina nelle acque davanti a Masua per un’immersione di pesca. Ma non è più ritornato a riva: i sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera lo hanno ritrovato privo di vita nel fondale intorno alle 17. La vittima della tragedia del mare è un 64enne di Iglesias, Alberto Palcick. L’allarme era stato lanciato durante la mattinata. E immediatamente sono scattate le ricerche in acqua nella speranza di ...

Sub muOre dopo l'immersione nel Banco di Santa Croce - ipotesi malOre : Tragedia al largo del Banco di Santa Croce a Vico Equense, sub muore dopo l'immersione. Ieri pomeriggio un sub, L.S. 63enne residente in Germania e originario del Piemonte, ha accusato un malore ...

Ubisoft ha lavorato con attori greci in Assassin's Creed Odyssey per una maggiOre immersione nella cultura della Grecia : Gli sviluppatori dell'atteso Assassin's Creed Odyssey, oltre ad aver apportato interessanti novità nel nuovo gioco, rendendolo il più profondo e divertente della serie, hanno deciso di non snaturare il progetto e, per questo motivo, hanno svelato di aver collaborato con attori greci per la realizzazione dell'imminente episodio.In Assassin's Creed Odyssey, potrete scegliere tra due personaggi, ovvero Kassandra, che sarà doppiata da Melissanthi ...

Imperia - ha malOre durante un'immersione : muOre subacquea 50enne : Imperia, ha malore durante un'immersione: muore subacquea 50enne Imperia, ha malore durante un'immersione: muore subacquea 50enne

Subacquea muOre dopo un’immersione nell’Imperiese : Una Subacquea italiana di circa 50 anni è morta dopo un’immersione in mare a Capo Nero a Sanremo (Imperia) in una zona in cui il fondale supera i 30 metri di profondità. La donna ha avuto un malore mentre era in acqua. Ad accorgersi del suo stato e ad allertare i soccorsi è stato il sub che accompagnava la donna nell’immersione. Sul luogo della tragedia è intervenuta la guardia costiera che ha preso la donna ancora in vita e ...

Immersione fatale - sub muOre in Salento : era un noto chirurgo ortopedico : LECCE - Tragedia nelle acque di Casalabate dove un sub è morto questo pomeriggio nel corso di una battuta di pesca nelle acque antistanti la Torre. Fabio Lodispoto , noto chirurgo ortopedico ...

Sub muOre durante immersione nelle acque di Chioggia : Sub muore durante immersione nelle acque di Chioggia Sub muore durante immersione nelle acque di Chioggia