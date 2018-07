Orban e gli altri | l’internazionale sovranista che vuole scalare il Ppe

Orban al Consiglio europeo : "Fermare invasione per restaurare democrazia" : "Fermare l'invasione". Il premier ungherese Viktor Orban a margine del Consiglio europeo ha ribadito la sua linea dura sull'immigrazione, "necessaria per restaurare la democrazia". La gente chiede due cose", ha spiegato Orban: "la prima è non più migranti che entrano, cioè fermarli. La seconda è che quelli che sono dentro devono essere riportati indietro. Questa è la volontà del popolo. Per restaurare la democrazia europea dobbiamo muoverci in ...

Migranti - Salvini : «Lifeline fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

Migranti - il ‘divieto di accoglienza’ di Orbàn parla chiaro : l’Ungheria vuole porre fine al sogno europeo : Mentre la procura antimafia di Palermo chiede una volta per tutte l’archiviazione delle indagini sui presunti collegamenti tra le ong che operano soccorsi in mare e trafficanti perché inesistenti e, non solo, sancisce che l’operato di queste ong è perfettamente in regola con le leggi italiane; mentre Juncker corre in aiuto a Merkel con il suo “summit” di domenica per permettere a Seehofer, il ministro (Csu) degli Interni, di rispedire i ...

Salvini : Orban sbaglia quando l'Italia viene lasciata sola : Roma, 21 giu. , askanews, - Il primo ministro ungherese Victor Orban "ha ragione quando dice che bisogna proteggere le frontiere esterne dell'Europa, ha torto, lui come altri, quando lItalia viene ...

Orban "Divieto accoglienza in Costituzione Ungheria"/ Legge elude quote migranti "contro lo speculatore Soros" : Ungheria: Orban, "Divieto di accoglienza in Costituzione". La Legge "Stop Soros" presto votata in Parlamento: mossa per evitare le quote Ue sui migranti, ira Ue

Ungheria - Orban risponde a Fico 'Stop accoglienza in Costituzione' Empasse nel governo giallo-verde : L'Ungheria non accoglierà migranti economici e non lo farà neppure in futuro, neppure se a volerlo sarà lo stesso governo. Il presidente Viktor Orban ha infatti deciso di inserire in Costituzione un divieto assoluto di accoglienza per i migranti economici illegali, quelle persone cioè che entrano nel Paese non perché in fuga da una guerra, ma in cerca di condizioni di vita migliori Segui su ...

Migranti - Renzi : “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati. Ue? Diciamo che chi non accoglie come Orban - non avrà fondi” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisca in Aula per spiegare i suoi rapporti con Luca Lanzalone, l’avvocato diventato principale consulente, “risolutore dei problemi” nelle amministrazioni guidate da giunte dei Cinquestelle, finito ai domiciliari nell’inchiesta sullo stadio di Roma. A chiederlo è l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi: “Il M5s sceglie una persona che ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : dalla strana alleanza Salvini-Orban all’antimafia a comando del Pd : E’ vero che Matteo Salvini riuscirà a cambiare l’Europa soprattutto sulle politiche dei migranti con il premier ungherese Viktor Orban? E’ vero, come ha detto il direttore dei Repubblica Mario Calabresi in televisione a Otto e mezzo ad Antonio Padellaro, che Il Fatto Quotidiano attacca sempre Repubblica mentre Repubblica non attacca mai Il Fatto? E’ vero che il premier Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia ha offeso ...

Nell'Ungheria di Orban calano di un terzo gli aborti : Nell'Ungheria di Viktor Mihály Orban , primo ministro dell'Ungheria dal 2010 , riconfermato l'8 aprile scorso, , leader del partito Fidesz - Unione Civica Ungherese, il sostegno crescente alle ...

Riforma di Dublino - stop da 11 Paesi L'Italia si schiera con gli «Orbaniani» : «Noi non facciamo i respingimenti perché la nostra politica è guidata dal principio del rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra», ha dichiarato il commissario Ue greco per l'...